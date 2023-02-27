Bild: Запад принудит Украину к переговорам с Россией в случае военного провала

Запад окажет давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Россией, если до осени украинские войска не достигнут значимых успехов, сообщает газета Bild. Издание ссылается на источники в правительствах Германии и США.

Как отмечается, на словах Запад хочет поддерживать Украину сколько понадобится, однако "за кулисами" уже идет речь о "военном ультиматуме" для Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, в Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией.