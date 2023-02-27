У выпускников целевых мест часто зарплата меньше - Минобрнауки

Целевой набор в региональных вузах до сих пор "отдает" местечковостью и может использоваться просто для поступления в высшее учебное заведение, а не в целях устранения кадрового голода, заявил министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков. С ним согласна вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, она считает, что "целевой набор до сих пор часто носит кулуарный характер". При этом федеральные власти предлагают делать ставку на такой вид образования.

"В регионах значительное количество квот не выбирается и передается на основной конкурс. Так, по медспециальностям "целевиков" 17 тыс. было принято в 2022 году, это чуть более 70% квоты", - сказал Фальков на заседании президиума совета законодателей.

Он добавил, что почти всегда на местах потенциальные работодатели "целевиков" – это бюджетные организации, школы и поликлиники.

Миноборнауки также признает, что на целевом наборе часто учатся выпускники школ с худшей успеваемостью, чем на простых бюджетных местах: "У педагогических специальностей средний балл по целевому приему 64,97, по основному конкурсу – на 4 балла больше, по медспециальностям основной конкурс на 6 баллов выше. Местечковость в целевом приеме имеется".

Система целевого набора имеет и парадоксальный системный сбой. Казалось бы, по такому набору должны трудоустраиваться 100% выпускников, но в 2022 году было выпущено 34 тыс. "целевиков", а трудоустроено по итогам года только 70% из них. В Минобрнауки добавляют, что у "целевиков" меньше зарплата, чем у нанятых на основании обычного замещения вакансий, поскольку у таких бывших студентов нет выбора.