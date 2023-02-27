27 Февраля 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга продлили меры поддержки для бизнеса в условиях санкций

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов продлил сроки мер имущественной поддержки представителям бизнеса, пострадавшим в условиях санкционного давления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые могут рассчитывать на увеличение отсрочки уплаты платежей по договорам аренды, заключенным с департаментом по управлению муниципальным имуществом. Речь идет о периоде по 31 декабря 2022 года, на основании обращений, поступивших до 1 мая 2023 года, и при условии уплаты задолженности с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Кроме этого, увеличен период освобождения от начисления штрафов и пеней в связи с несоблюдением условий договоров аренды недвижимого имущества, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, не связанных с несоблюдением порядка и сроков внесения платы по 30 июня 2023 года.

Коллаж, санкции, график вниз(2022)|Фото: Накануне.RU

Также с 1 января текущего года предусмотрено уменьшение на 10% от суммы платы по договорам аренды недвижимого имущества, заключенным с арендаторами – получателями субсидии на создание дополнительных мест в образовательных организациях любой направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (за исключением государственных и муниципальных). Это же касается индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми.

Наконец, на период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2024 года уменьшается размер арендной платы на величину, составляющую 50% от арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, используемого для размещения объектов связи и центров обработки данных. Но есть условие, что арендаторы – юридические лица включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и являются аккредитованными российскими организациями.

Как добавили в мэрии, для получения имущественной поддержки представителям бизнес-сообщества нужно обратиться в департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга.

Теги: бизнес, санкции, поддержка, Екатеринбург



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