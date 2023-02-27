27 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: telegram-канал Владимира Сальдо / t.me/saldo_team

Сальдо опроверг информацию об эвакуации властей с левобережья Днепра

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию об эвакуации госорганов с левого берега Днепра.

"Недавно целый киевский "генштаб" разразился "особо секретными разведданными", что русские уезжают из Алешек и Скадовска. Это неправда. Местные ждуны, стучащие в СБУ, им что-то наврали по каким-то своим соображениям, а те и спешат выдать желаемое за действительное", - написал Сальдо в своем telegram-канале.

Он написал, что "мы, россияне, никуда не уйдём, пусть не надеются".

"Отвоёвывать территории наши враги не умеют. Пусть вспомнят, как трусливо входили почти через день в эвакуированный Херсон. А чтобы не забывали, наши военные им особо напомнят, что мы все здесь", - подытожил Сальдо.

Теги: Владимир Сальдо, Херсонская область



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