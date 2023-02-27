Осужденного за госизмену Сафронова доставили в красноярскую колонию

Бывшего советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова доставили в колонию строгого режима №7 Красноярского края для отбывания наказания по делу о госизмене. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Катчев.

"Условия содержания у него нормальные, жалоб на них у нашего подзащитного нет", - сказал защитник ТАСС.

ИК-7 находится в населенном пункте Арейское.

В сентябре прошлого года Сафронов был осужден на 22 года за госизмену. Он не признал вину. Пока шли следствие и судебный процесс, Сафронов оставался советником главы Роскосмоса. В феврале текущего года он был уволен с этой должности.

Дело Сафронова было засекречено, периодически в прессе появлялись только отрывочные сведения о том, что стало причиной расследования. Известно, что дело было связано с периодом, когда Сафронов еще работал журналистом.