27 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральская корпорация "СКБ Контур" стала одной из самых дорогих компаний по версии Forbes

Уральская IT-корпорация "СКБ Контур" вошла в ТОП-10 самых дорогих компаний по версии Forbes. Согласно опубликованному рейтингу, "СКБ Контур" стоимостью $1,8 млрд занимает 7-е место.

Первые три места разделили "Яндекс" - $10,2 млрд, Wildberries - $9,8 млрд и Ozon - $5,2 млрд. Последнее же место заняла компания Банки.ру стоимостью в $0,07 млрд.

Напомним, что в прошлом году выручка компании выросла на 16,8% и составила 26,4 млрд руб. В марте "СКБ Контур" в Екатеринбурге назначил директора по новым проектам Михаила Сродных гендиректором компании, а уже в июне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал корпорацию "Уральским Гуглом".

Теги: СКБ Контур, Forbes, рейтинг



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