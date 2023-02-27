В Москве из-за беспорядков за два дня задержали более 300 подростков

319 подростков, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", были доставлены в отделы полиции в Москве 24-25 февраля. Всего в связи с беспорядками было задержано более 350 человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

После проверок большинство подростков были отпущены. Изъяты ножи, газовые баллончики, страйкбольные пистолеты. На родителей 11 подростков составили протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

По словам источника, беспорядки начались после того, как 23 февраля несколько участников неформального движения во время онлайн-трансляции в телеграме оскорбили лиц неславянской внешности. Затем компания подростков спустилась в метро, на станции "Лубянка" у них завязалась драка с другими несовершеннолетними. В какой-то момент подростку, участнику движения "Рёдан", брызнули в лицо из баллончика. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обвинение предъявлено трем несовершеннолетним. После инцидента в телеграме начали распространяться призывы к насилию в отношении участников движения "Рёдан".

Сообщалось, что в торговых центрах Петербурга и Новосибирска задержали подростков, которых считают последователями молодежной субкультуры ЧВК "Рёдан". Иинциденты в торговых центрах с участием подростков также произошли в Казани и Красноярске.