Мэрия Тюмени и житель аварийного дома в суде спорят о цене жилья

В Тюмени переселение из аварийного жилья переросло в судебный процесс. Житель дома №56 по улице Камчатская в суде пытается доказать, что ему за квартиру полагается больше, нежели предлагает администрация. За время экспертиз цена менялась трижды. В ситуации разбирался журналист Накануне.RU.

Адвокат жителя дома №56 по улице Камчатская Ольга Хаджиева рассказала Накануне.RU, что первая цена, предложенная администрацией города за квартиру ее клиента, составляла 4 млн руб. Потом житель заказал свою экспертизу, которая показала, что жилье стоит 5 млн руб. Он подал иск в Центральный райсуд Тюмени. Тот назначил свою экспертизу, которая показала, что квартира стоит 3,8 млн руб.

"Дело потом возвращается к другому судье. Она отправляет его из Центрального районного в Ленинский районный. Познакомившись с результатами, я поняла, что стоимость квартиры стала даже ниже той, что администрация города заявляла изначально", - сказала Хаджиева.

Она усомнилась в качестве судебной оценки квартиры.

"Сам факт передачи дела из одного суда в другой является незаконным. Кроме того, уже в Ленинском райсуде дело попадает к определенному судье, который рассматривает аналогичные дела", - говорит адвокат, предполагая, что "решение уже принято".

Руководитель пресс-службы администрации Тюмени Гульнара Сидоркина сообщила Накануне.RU, что речь идет о действиях суда.

"Мы не можем их работу комментировать", - сказала Сидоркина.

Следующее заседание состоится 6 марта.