27 Февраля 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Советник Зеленского заявил, что мужчин с Украины не выпустят

Отменять ограничения на выезд с Украины мужчин не будут, так как "они хотят убежать". Об этом заявил в интервью Deutsche Welle советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Он призвал не говорить о правах - у украинцев есть обязанность воевать против России. Им "все дадут" в мирное время.

"Когда мы говорим "открыть границы для мужчин", это означает – кто-то хочет убежать. Хочешь пересечь границу? То есть хочешь сказать, что Украина должна перестать существовать, потому что ты пересек границу", - сказал Подоляк.

Запрет на выезд мужчин с Украины ранее обсуждался и в западных СМИ, которые мягко критиковали Зеленского. Вопрос является болезненным в украинском обществ из-за методов мобилизации и отправки на фронт без подготовки.

Громкий резонанс вызвал недавний случай, когда в Тернополе прямо на остановке забрали 33-летнего жителя города Богдана Покитко. После нескольких дней формальной подготовки он погиб в Донбассе.

Теги: украина, мобилизация



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