Поставка белорусских троллейбусов в Екатеринбург снова откладывается

Сроки поставки белорусских троллейбусов от "Белкоммунмаша" в Екатеринбург снова переносятся. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

"Задержка поставки троллейбусов вызвана производственными причинами. Белорусское предприятие не получило вовремя импортные комплектующие. Новые сроки поставок пока не озвучены", - пояснили в администрации.

Напомним, что первая партия транспорта должна была прибыть в Екатеринбург еще в декабре, однако из-за санкций поставку пришлось перенести на 28 февраля текущего года. Вторая партия ожидалась до 31 марта. Полностью парк должен был обновиться к октябрю 2023 года.