Полиция не будет с 1 марта гоняться за самокатами по паркам и тротуарам - МВД

С 1 марта вступят в силу изменения в ПДД, регламентирующие действия средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, сигвеи, моноколеса и др. В ПДД вводится само понятие СИМ, права и ответственность лиц, ими управляющих, а также собственно правила движения на таких средствах. Пока же процессом передвижения лиц на СИМ управлять с точки зрения закона нельзя, отметил заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Владимир Луговенко.

Разработчики поправок в ПДД отмечают: исходили из того, что СИМ существуют, от этого никуда не деться. Тем не менее, СИМ будут считаться "гостями" на пешеходной инфраструктуре, их "местом обитания" должны быть велосипедные дорожки. При этом в МВД и Минтрансе соглашаются, что велосипедных дорожек в стране – ничтожное количество, а езда по тротуарам на СИМ не всегда опасна.

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин рассчитывает, что поведение самокатчиков изменится, хоть и не сразу. При этом инспекторы ГИБДД не будут гоняться за каждым "наездником" и измерять его скорость. Отдельные нарушители будут всегда, а законы нужны прежде всего для законопослушных граждан. "С 1 марта никак концептуально ситуация не изменится. Не будет конечно полиция гоняться за ними по паркам и тротуарам и измерять их скорость", - отметил Митрошин.