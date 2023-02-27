27 Февраля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин открыл молодежный форум «Кто, если не мы?» и пообщался со студентами

Сегодня в рамках насыщенной рабочей поездки в Ахтубинский район губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в молодежном форуме "Кто, если не мы?", который был организован региональным агентством по делам молодежи для ахтубинских студентов и старшеклассников.

игорь бабушкин, молодежь(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Форум "Кто, если не мы?" направлен на то, чтобы дать возможность молодежи реализовать себя в разных направлениях деятельности. Для будущих студентов на площадках форума выставлены стенды по профориентации. Школьники с помощью тестирования могут определить - какая профессия им более подойдет. А для потенциальных избирателей проводят интерактивные выборы.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Общаясь с участниками форума, Игорь Бабушкин подчеркнул, что знание выборного процесса - хороший опыт для молодежи, ведь впереди президентские и губернаторские выборы, а многие молодые люди станут избирателями впервые.

молодежный форум, юноши и девушки(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Астраханской области, в масштабном молодежном съезде участвуют более 300 человек, а мероприятия форума проходят в Ахтубинске сразу по нескольким точкам. Важно отметить, что в течение 2023 года года подобные молодежные мероприятия пройдут и в других районах области.

"Вы, современная молодёжь, неравнодушны к событиям, которые происходят в стране и мире. Сегодня вы приходите на помощь к мобилизованным, их семьям, помогаете людям, эвакуированным из зоны спецоперации", - сказал, в частности, в своем приветствии участникам форума Игорь Бабушкин.

Губернатор подчеркнул, что в масштабных преобразованиях, которые идет в Ахтубинском районе, роль молодых людей, как динамичных двигателей процесса весьма важна. Игорь Бабушкин сообщил, что в этом году из областного бюджета будут выделены 65 млн рублей на поддержку социальных инициатив в регионе и выразил надежду, что среди этих инициатив будут и ахтубинские.

игорь бабушкин, молодежь(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Приняв участие в открытии молодежного форума, губернатор посетил Ахтубинский филиал Астраханского автомобильно-дорожного колледжа, где также не формально пообщался со студентами. Основной вопрос, интересовавший губернатора, касался будущего места работы молодых специалистов. Глава региона также обратил внимание на то, что здание колледжа нуждается в ремонте.

Теги: игорь бабушкин, формум молодежи, кто, если не мы, ахтубинский район



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