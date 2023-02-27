27 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков заявил, что мирный план Китая по Украине заслуживает внимания

В Кремле с большим вниманием относятся к плану КНР по мирному урегулированию конфликта на Украине, при этом его детали должны стать предметом тщательного анализа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей", - цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

При этом, отметил он, детали должны быть "предметом тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных", это очень "длительный и напряженный процесс".

Китайский план состоит из 12 довольно общих пунктов, ни один из которых не предлагает конкретных механизмов разрешения конфликта. Среди предложений КНР: уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, возобновление диалога Москвы и Киева, противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия, а также прекращение односторонних санкций.

Президент США Джо Байден считает, что китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине выгоден только России.

Теги: песков, китай, мирный план, украина



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