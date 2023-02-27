Электросамокаты максимально демонизированы, муниципалитеты считают их главным злом - АОМ

27 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Электросамокаты максимально демонизированы, муниципалитеты считают их главным злом - АОМ

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) максимально демонизированы, власти муниципалитетов считают их главным злом, посетовала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

При этом, по словам Эрдман, микромобильность в России растет и в ближайшее время этот тренд не изменится. Так, продажи СИМ в 2022 году выросли почти в два раза, было продано порядка 230 тыс., 85% из них – электросамокаты.

"И такой темп роста продаж будет сохраняться в ближайшие годы. За сезон 2022 года кикшерингом воспользовались более 15 млн человек, они совершили более 100 млн поездок. До 80% поездок на арендных самокатов совершаются исключительно с транспортной целью, по самому короткому маршруту между стартом и финишем", - рассказала журналистам Эрдман.

Она добавила, что в 2021 году 90% случаев ДТП с участием СИМ пришлось на частные электросамокаты/скутеры/сигвеи. В 2022 году – 70%. По мнению эксперта, с принятием изменений в ПДД с 1 марта 2023 года жизнь прокатных электросамокатов почти не изменится, уже сейчас почти все операторы ввели ограничения.

Теги: электросамокат, прокат, пдд, дтп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети