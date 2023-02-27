Электросамокаты максимально демонизированы, муниципалитеты считают их главным злом - АОМ

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) максимально демонизированы, власти муниципалитетов считают их главным злом, посетовала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

При этом, по словам Эрдман, микромобильность в России растет и в ближайшее время этот тренд не изменится. Так, продажи СИМ в 2022 году выросли почти в два раза, было продано порядка 230 тыс., 85% из них – электросамокаты.

"И такой темп роста продаж будет сохраняться в ближайшие годы. За сезон 2022 года кикшерингом воспользовались более 15 млн человек, они совершили более 100 млн поездок. До 80% поездок на арендных самокатов совершаются исключительно с транспортной целью, по самому короткому маршруту между стартом и финишем", - рассказала журналистам Эрдман.

Она добавила, что в 2021 году 90% случаев ДТП с участием СИМ пришлось на частные электросамокаты/скутеры/сигвеи. В 2022 году – 70%. По мнению эксперта, с принятием изменений в ПДД с 1 марта 2023 года жизнь прокатных электросамокатов почти не изменится, уже сейчас почти все операторы ввели ограничения.