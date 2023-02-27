Законопроект о включении в ветераны боевых действий ополченцев Донбасса внесен в Госдуму

27 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото:

Законопроект о включении в ветераны боевых действий ополченцев Донбасса внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона "О ветеранах", которые определяют понятия ветерана боевых действий и инвалида боевых действий.

Предлагается дополнить статью 3 пунктом о том, что к ветеранам боевых действий относятся лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти ДНР или ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил, воинских формирований и органов ДНР или ЛНР начиная с 12 мая 2014 года.

Сейчас предусмотрено присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим и добровольцам, принимающим участие в СВО, только с 24 февраля 2022 года. Но боевые действия в Донбассе идут с 2014 года, многие получили ранения, отмечены наградами за мужество и героизм, и в связи с принятием республик в состав России статус ветерана боевых действий распространить необходимо и на них.

Еще один внесенный законопроект касается обеспечения защиты прав и законных интересов участников СВО. Он предлагает предоставить право на получение бесплатной юридической помощи.

Соответствующее поручение недавно дал президент РФ Владимир Путин.

Теги: ветеран, законопроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети