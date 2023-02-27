Законопроект о включении в ветераны боевых действий ополченцев Донбасса внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона "О ветеранах", которые определяют понятия ветерана боевых действий и инвалида боевых действий.

Предлагается дополнить статью 3 пунктом о том, что к ветеранам боевых действий относятся лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти ДНР или ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил, воинских формирований и органов ДНР или ЛНР начиная с 12 мая 2014 года.

Сейчас предусмотрено присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим и добровольцам, принимающим участие в СВО, только с 24 февраля 2022 года. Но боевые действия в Донбассе идут с 2014 года, многие получили ранения, отмечены наградами за мужество и героизм, и в связи с принятием республик в состав России статус ветерана боевых действий распространить необходимо и на них.

Еще один внесенный законопроект касается обеспечения защиты прав и законных интересов участников СВО. Он предлагает предоставить право на получение бесплатной юридической помощи.

Соответствующее поручение недавно дал президент РФ Владимир Путин.