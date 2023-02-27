Жителя Екатеринбурга судят за смертельное отравление 10 тюменцев

В Тюмени передано в суд уголовное дело о сбыте контрафактного алкоголя, которым насмерть отравились 10 человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области, на скамье подсудимых оказался житель Екатеринбурга. Как показало расследование, в 2021-2022 годах он организовал поставку из столицы Урала на территорию соседнего региона более 100 коробок алкогольной продукции, содержащей в своем составе метиловый спирт (метанол). Перевозкой опасного спиртного занимались водители, не осведомленные о преступных намерениях.

В итоге смертельный алкоголь попал в Тюменскую область, а после его употребления в январе 2022 года скончались 10 жителей областного центра. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени.

В прокуратуре отметили, что в отношении двух продавцов и трех поставщиков, распространявших контрафактное спиртное, уже вынесены обвинительные приговоры.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассматривает резонансное дело о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, в результате чего скончались 44 жителя города.