27 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область Тюменская область
Фото: 66.мвд.рф

Жителя Екатеринбурга судят за смертельное отравление 10 тюменцев

В Тюмени передано в суд уголовное дело о сбыте контрафактного алкоголя, которым насмерть отравились 10 человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области, на скамье подсудимых оказался житель Екатеринбурга. Как показало расследование, в 2021-2022 годах он организовал поставку из столицы Урала на территорию соседнего региона более 100 коробок алкогольной продукции, содержащей в своем составе метиловый спирт (метанол). Перевозкой опасного спиртного занимались водители, не осведомленные о преступных намерениях.

В итоге смертельный алкоголь попал в Тюменскую область, а после его употребления в январе 2022 года скончались 10 жителей областного центра. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени.

В прокуратуре отметили, что в отношении двух продавцов и трех поставщиков, распространявших контрафактное спиртное, уже вынесены обвинительные приговоры.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассматривает резонансное дело о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, в результате чего скончались 44 жителя города.

Теги: алкоголь, суд, контрафакт, Тюмень, Екатеринбург



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