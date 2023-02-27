Марков призвал назвать СВО отечественной войной

Политолог Сергей Марков считает, что президент РФ Владимир Путин сделал важное заявление, когда сказал, что Запад имеет целью расчленение России и русского народа. Он постепенно переходит от концепции СВО к концепции войны русского народа за свое существование.

Якобы такой же концептуальный переход совершил Сталин, когда перешел от идеологии интернационального марксизма к идеологии борьбы русского народа за Отечество. Но Путин еще не совершил этот переход и непонятно когда совершит, считает политолог.

"Но процесс перехода идет. Путин готов назвать эту войну не СВО, а отечественной войной. Сделайте этот шаг быстрее, Владимир Владимирович!" - призвал Марков.