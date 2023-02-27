Главу Института физкультуры УрФУ снова оставили в СИЗО

Директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов останется в СИЗО по 8 апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

"В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционные жалобы обвиняемого Шурманова Евгения Александровича и его адвокатов на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 01 февраля 2023 года. Обвиняемому был продлен срок содержания под стражей по 8 апреля 2023 года. Заслушав выступления обвиняемого Шурманова Е.А., его защитника, поддержавших доводы жалоб, прокурора, полагавшего постановление законным и обоснованным, суд апелляционной инстанции оставил судебный акт суда первой инстанции без изменений. Евгений Шурманов останется под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, Шурманова задержали в середине июня в Екатеринбурге и обвинили в мошенничестве. Верх-Исетский районный суд уральской столицы отправил главу института в СИЗО до 8 августа. В дальнейшем арест продлили на два месяца – до 8 октября, а затем еще на месяц – до 7 ноября, а после и до 8 февраля текущего года.