27 Февраля 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: РИА Новости

Пушилин: Под Артемовском появились благоприятные обстоятельства для сжатия кольца

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за последние дни появились благоприятные обстоятельства для окружения противника в Артемовске.

"За последние дни мы увидели изменения, достаточно существенные, в рамках освободительной операции. Это Артемовское направление, которое находится в центре внимания сейчас", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, освобождение Ягодного и Берховки силами группы "Вагнера" позволило выйти к Хромово и селу Богдановка, что создает "удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца".

Пушилин добавил, что подрыв дамбы украинскими войсками не повлияет на продвижение российских подразделений в Артемовске.

О том, что украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище Северный ставок, стало известно 25 февраля. По версии СКР, это было сделано для того, чтобы создать неприемлемые условия для мирного населения: власти ДНР сообщают о затоплениях частных домов и подвалов, в которых люди прятались от обстрелов.

Испанская газета El Pais пишет, что часть Артемовска превратилась в "огромную лужу", после того как ВСУ взорвали дамбу на севере города в попытке остановить продвижение российских сил.

Теги: пушилин, артемовск



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