В Челябинской области сотрудников муниципальных учреждений подозревают в хищении бюджетных средств

В Карабаше Челябинской области двух сотрудников муниципальных учреждений подозревают в хищении бюджетных средств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, в 2022 г. директор муниципального учреждения "Спортивный клуб Карабашского городского округа" совместно с главным бухгалтером муниципального учреждения "Управление культуры Карабашского городского округа" фиктивно трудоустроили гражданина на должность тренера в спортивное учреждение. Сотрудник не работал, а его зарплату подозреваемые присваивали себе.

Ущерб составил 386 тыс. рублей.