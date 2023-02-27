27 Февраля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Тобольске воспитателю вынесли приговор за смерть ребенка

Тобольский районный суд вынес приговор воспитателю детского сада за смерть двухлетнего ребенка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Женщина обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст. 109 УК РФ).

По версии следствия, 19 сентября 2022 года во время утренней прогулки воспитанников младшей группы на территории детского сада, обвиняемая в виду небрежного и ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, не обеспечила должного внимания за детьми, в связи с чем двухлетний ребенок, оставшийся без внимания воспитателя во время игры, погиб в детском домике-беседке.

Обвиняемая вину признала, раскаялась, просила прощения. Суд назначил воспитателю наказание в виде ограничения свободы сроком один год и лишил ее права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.

Теги: приговор, смерть ребенка, причинение смерти по неосторожности, воспитатель



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