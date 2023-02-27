27 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Екатеринбурженку оштрафовали за подделку документов для зачисления дочери в 1 класс

Жительницу Екатеринбурга оштрафовали после того, как она попыталась зачислить школу свою дочь с поддельными документами. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как выяснилось, женщина намеревалась отправить дочь в 1 класс МАОУ СОШ № 215 "Созвездие", однако обе состояли на учете по месту пребывания в одном из домов по ул. Ляпустина. В апреле прошлого года екатеринбурженка передала анкетные данные дочери и 3 тыс. рублей неизвестному лицу. За это он изготовил подложную отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания (ул. Счастливая) на имя ребенка. Именно на этом территориальном участке находится школа "Созвездие".

В школу предоставили поддельный документ, на основании которого в июле прошлого года девочку зачислили в 1 класс.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Екатеринбурженка была оштрафована мировым судьей на 6 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Теги: Екатеринбург, школа, зачисление, мигрант



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