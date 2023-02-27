27 Февраля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени неизвестные "заминировали" суды

В Тюмени неизвестные "заминировали" суды.

Как сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, тревога оказалась ложной.

Сообщение с угрозами злоумышленники отправили на электронную почту некоторых судов Тюмени и Тюменской области. В настоящий момент все помещения судов обследованы спецслужбами. Источника опасности не обнаружено. Суды Тюменской области работают в прежнем режиме.

Отметим, что в последнее время участились случаи "минирования" судов и социальных учреждений. В последний раз сообщения о "минировании" судов поступали 12 января. Они также оказались ложными.

Теги: лжеминирование, суды, взрывные устройства



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