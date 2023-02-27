В Белгородской области ищут диверсантов, переодетых в российскую форму, - Baza

В Белгородской области ищут группу диверсантов, которые могут быть одеты в форму российских военнослужащих, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, у правоохранителей есть список из 10 фамилий и имен, которыми могут представляться лица, помогающие ВСУ. Среди них есть имя одной девушки.

Также Baza пишет, что диверсанты могут передвигаться на разных автомобилях, среди которых - УАЗ Буханка", несколько автомобилей ВАЗ, Мазда, черный Фольксваген, Митсубиси и "Патриот".

По данным Mash, переодетых в российскую форму украинских диверсантов ищут не только в Белгородской, но также в Курской и Воронежской областях.

В конце декабря на границе Брянской области с Украиной была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. По данным ФСБ, были уничтожены четыре диверсанта, пытавшиеся проникнуть с Украины в российский регион. С собой у них были немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.