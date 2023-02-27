27 Февраля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин навестил семью мобилизованного астраханца

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин побывал в семье военнослужащего астраханца в рамках рабочего визита в Ахтубинский район. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, этой семье уже оказывают практическую помощь - по запросу супруги бойца в квартире поменяют входную дверь, а во дворе установят детскую площадку.

При этом, губернатор поручил главе Ахтубинского района Владимиру Михеду изучить потребность в площадках во всем Ахтубинске, чтобы весной обеспечить город благоустроенными местами детского отдыха.

В ходе беседы с женой бойца Дарьей губернатор узнал, что семья вовремя получила единовременную выплату 75 тысяч рублей, а оплата за посещение детского сада снижена на 50%. Девушка работает медсестрой в детском отделении районной больницы, сын ходит в детский сад.

семья мобилизованного(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Главу семьи призвали на службу в октябре прошлого года. По словам Дарьи, муж без колебаний отправился в военкомат. Сейчас звонки от главы семейства - редкое, но долгожданное событие.

"Нас окружили заботой, - сообщила губернатору мама Дарьи Елена Кушнырева, - из администрации района регулярно звонят, узнают наши нужды, рассказывают о мерах поддержки".

игорь бабушкин, семья мобилизованного(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Глава региона постоянно подчеркивает, что помогать мобилизованным астраханцам и их семьям - важная задача всего областного руководства. "Каждые две недели мы отправляем гуманитарный груз нашим землякам на территорию СВО. Поддерживаем их семьи, чтобы бойцы были спокойны и с достоинством защищали нашу Родину", - сказал Игорь Бабушкин.

Напомним, в послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил создать государственный фонд, который будет заниматься мобилизованными и их семьями. В Астрахани такая работа уже организована. На базе регионального министерства социального развития и труда создан отдел по решению проблем и оказанию помощи семьям и участникам СВО.

Теги: игорь бабушкин, семья мобилизованного, сво, помощь мобилизованным



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