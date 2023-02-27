На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения из-за снегопада

В Челябинской области из-за снегопада продлено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси на участке трассы М-5.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, ограничение введено на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) - 1796 км (развязка на Чебаркуль). Движение закрыто до 17 часов.

На участке задействовано 25 экипажей ДПС и 47 единиц дорожной техники. Водителей просят отказаться от дальних поездок.