Акции головной структуры "Тинькофф-банка" упали на 13% после ввода санкций

Акции компании TCS Group (управляет банком "Тинькофф") на Мосбирже в понедельник рухнули почти на 13% после введения санкций ЕС. Для компании это минимум за 4,5 месяца. Стоимость акций Росбанка, который также попал под санкции, снизилась почти на 5%, передает РБК.

В выходные Евросоюз объявил о введении десятого пакета акций в отношении России, российских компаний, структур и частных лиц. Под них попали три банка: Альфа-банк, Тинькофф-банк и Росбанк.