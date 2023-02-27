Житель Екатеринбурга украл около 100 тысяч и проиграл их в онлайн-казино

В Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор мужчине, который похитил деньги с чужой банковской карты. На украденные средства он развлекался в виртуальном казино.

Как сообщили Накануне.RU в Кировском районном суде города, 29-летний житель уральской столицы, используя сотовый телефон своей знакомой, перевел на виртуальный счет онлайн-казино принадлежащие ей деньги – около 100 тысяч рублей. В дальнейшем мужчина проиграл там всю сумму до копейки.

Суд признал его виновным. С учетом возмещенного ущерба потерпевшей игроману назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно уральские эксперты объяснили участившиеся случаи утечек персональных данных клиентов и сотрудников крупных компаний.