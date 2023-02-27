Глава Приднестровья назвал ситуацию на границах напряженной

Лидер Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал ситуацию на границах напряженной.

Как сообщает пресс-служба главы ПМР в Telegram-канале, при этом Красносельский призвал соблюдать спокойствие. По его словам, "если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан".



23 февраля в Министерстве обороны России заявили, что Киев в ближайшее время готовит вооруженную провокацию против ПМР. В ведомстве заверили, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской республикой и готовы к реагированию на любые изменения обстановки.