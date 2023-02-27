27 Февраля 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: &quot;Яндекс-карты&quot;

Глава Приднестровья назвал ситуацию на границах напряженной

Лидер Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал ситуацию на границах напряженной.

Как сообщает пресс-служба главы ПМР в Telegram-канале, при этом Красносельский призвал соблюдать спокойствие. По его словам, "если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан".

23 февраля в Министерстве обороны России заявили, что Киев в ближайшее время готовит вооруженную провокацию против ПМР. В ведомстве заверили, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской республикой и готовы к реагированию на любые изменения обстановки.

Теги: приднестровье, граница, красносельский



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