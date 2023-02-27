27 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: kavkazplus.com

Более 120 свердловчан были оштрафованы на дискредитацию ВС РФ

Свердловские суды за 2022 год оштрафовали 124 человека, дискредитировавших российскую армию. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев. По его словам, суды не были завалены делами, связанными со спецоперацией.

Напомним, что норма о дискредитации ВС РФ (ст.20.3.3 КоАП РФ) вступила в силу 4 марта. Единственным наказанием за нарушение для физических лиц является штраф - в 50 тыс. рублей максимальный.

Всего в прошлом году как городским, так и мировым судьям региона пришлось рассмотреть 1,37 млн дел, 1 млн из которых связаны с гражданскими исками. Тяжелее всего пришлось судьям Нижнего Тагила, на плечи которых ежемесячно сваливалось более 900 дел.

Треть уголовных дел касались краж. Также значительная часть приходилась на нарушения ПДД и незаконный оборот наркотиков. Почти половина нарушителей закона представляли собой граждан с непогашенной или неснятой судимостью.

Теги: ВС РФ, дискредитация, суд, штраф



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