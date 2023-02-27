Свердловский танкист пропал без вести в ходе СВО

В ходе специальной военной операции бесследно исчез танкист из Свердловской области. Его розыском занялся депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Читайте также: Пригожин с передовой в Артемовске поздравил защитников Отечества

Как рассказал сегодня парламентарий в своем Telegram-канале, к нему обратилась жительница Слободо-Туринского района. Еще с конца прошлого года женщина не может установить судьбу своего сына Ивана, который на СВО получил травму в результате подрыва танка. При этом в списках раненых, погибших или пропавших без вести этот боец не числится.

"Ситуация не скажу, что уникальная. Такое происходит. Очень редко, но происходит, когда военнослужащего не могут найти либо из-за бюрократических ошибок ("затерялся в списках"), либо связи нет, либо физически он неизвестно где", - пояснил Иванов.

Для помощи в розыске уральца депутат направил запрос на имя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Максим Иванов добавил, что это не единичный случай, когда к нему через соцсети обращаются жены и матери с просьбой помочь в розыске военнослужащего на СВО.

"Для этого завел у себя специальный реестр. Сейчас в нем 20 фамилий пропавших без вести бойцов из Свердловской области и ХМАО. По каждому случаю работаю точечно", - отметил депутат.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Максим Иванов помог выбить деньги для уральских солдат-контрактников.