27 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Банки предложили в разы снизить размер бесплатных переводов самому себе

Российские банки предложили резко снизить предельный размер переводов "самому себе" с 1,4 млн рублей до 300-600 тысяч рублей в месяц, пишет РБК.

По данным источников издания, такие предложения появились в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об отмене комиссий за переводы между своими счетами в разных банках.

В принятом в декабре в первом чтении документе предполагалось, что без комиссии должны переводиться собственные средства граждан между разными банками на сумму до 1,4 млн рублей. Такой лимит предложил установить Центробанк, считая, что это одна из мер по борьбе с зарплатным рабством.

По словам источников РБК, против инициативы в первоначальном виде выступили Сбербанк и ВТБ. Они предложили установить лимит бесплатных переводов в 200 тысяч рублей в месяц.

Теги: банки, переводы, комиссия



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