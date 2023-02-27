В Югре ограничили движение пассажирских автобусов и большегрузов

В Югре ограничили выезд из Ханты-Мансийска в сторону Нягани для большегрузов и пассажирских автобусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве сообщили, что ограничения вводятся на 11 километре автодороги Югра в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В регионе сегодня неблагоприятная погода: снегопад, сильный ветер и метель. Водителям легковых автомобилей также рекомендуют по возможности отказаться от поездок.

"Просим отнестись с пониманием, соблюдайте скоростной режим, исходя из погодных условий", - говорится в сообщении.