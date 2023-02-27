27 Февраля 2023
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Фото:Накануне.RU

Китай не дает гарантий, что не будет арестовывать российские самолеты – СМИ

Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем рискуют сократиться на 60-70% по сравнению с допандемийным периодом. Если в 2019 году было перевезено почти 3 млн человек, то в 2023 году этот показатель может снизиться до 0,9-1,2 млн пассажиров, пишет РБК со ссылкой на письмо замминистра транспорта РФ Валентина Иванова в адрес бизнес-ассоциации "Опора России".

Проблема не только в антиковидных ограничениях, но и в западных санкциях. Китай не дает гарантий, что российские самолеты-иномарки не будут задержаны по требованию третьих стран. Также в КНР не пускают самолеты с двойной регистрацией, а с такой теперь летает большинство самолетов российских авиакомпаний, которые перевозчики отказались возвращать иностранным лизингодателям.

При этом бизнес высоко оценивает потенциал перевозок между двумя странами: при доступном авиасообщении, в том числе из регионов РФ, пассажиропоток может составить до 5 млн человек.

Теги: китай, авиаперевозки, санкции



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