27 Февраля 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области обозначил задачи по подготовке региона к прохождению паводка

Губернатор Андрей Травников провёл традиционное оперативное совещание с членами правительства региона и руководителями муниципальных образований. По поручению главы области в регионе усилена работа по подготовке к прохождению паводкового периода 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 

«Основное мероприятие по предотвращению подтопления в границах города Новосибирска – это определение оптимального графика работы Новосибирского гидроузла, и контроль за соблюдением этого графика, оперативное корректирование при необходимости. Задача министра – добиться, на основе прогноза, оптимального графика и контроля за его соблюдением. Вторая задача, которая касается всех глав муниципалитетов – на территории Новосибирской области много малых рек, которые очень часто преподносят нам сюрпризы. Необходимо оценить все риски, спрогнозировать поведение подобных водных объектов, своевременно выполнить все превентивные мероприятия. Министерству транспорта необходимо оценить обстановку, своевременно подготовить материалы, силы и средства для пропуска паводковых вод», – подчеркнул глава региона.  

О подготовке Новосибирской области к безаварийному пропуску весеннего паводка 2023 года докладывал на совещании министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. 

травников, заседание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На основании полученных от Гидрометцентра данных, гидрометеорологические условия осенне-зимнего сезона 2022–2023 гг. характеризовались следующими особенностями: осадков выпало немного больше нормы, глубина промерзания почвы составила преимущественно больше средних многолетних значений. Запасы воды в снежном покрове в среднем по рекам Новосибирской области составили 108% от нормы, наименьшие запасы на р. Карасук – 70%, максимальные на р. Омь – 125%. Основная угроза подтоплений, по многолетним наблюдениям, – заторного происхождения, при превышении критических отметок уровней воды на реках Бакса, Бердь, Иня, Карасук. 

В целях подготовки к паводкоопасному сезону 2023 года, согласно распоряжению губернатора Новосибирской области, министерством природных ресурсов и экологии создана межведомственная комиссия по проверке готовности муниципальных образований и организаций к безаварийному пропуску паводковых вод. План проверок муниципальных образований согласован с главным управлением МЧС России по Новосибирской области и утверждён министерством. В соответствии с планом, до 24 марта 2023 года запланировано предпаводковое обследование 15 гидротехнических сооружений на территории 12 муниципалитетов. 

В соответствии с распоряжением губернатора, в целях безаварийного пропуска паводковых вод органам местного самоуправления до 1 марта 2023 года рекомендовано провести предпаводковые мероприятия. Прогноз ожидаемого весенне-летнего половодья на территории Новосибирской области будет подготовлен в срок до 20 марта 2023 года после получения фонового прогноза от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Итоговый акт о готовности Новосибирской области к прохождению паводкового периода 2023 года будет передан губернатору до 1 апреля 2023 года. 

Теги: противопаводковые мероприятия, андрей травников, паводок, снежный покров, уровень воды в реках



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