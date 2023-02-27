27 Февраля 2023
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Происшествия Крым
Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала в Крыму россиян, предложивших спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны

Федеральная служба безопасности вычислила двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны РФ.

"ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве "наводчиков". Установлено, что два жителя Севастополя 1979 и 1995 г.р. инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов министерства обороны России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - приводит РИА Новости сообщение центра общественных связей ФСБ РФ.

Старший из задержанных собирал для службы безопасности Украины (СБУ) данные о местонахождении военных объектов и пересылал их по электронной почте. Младший же подтвердил свои намерения о тайном сотрудничестве со службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, однако передать данные не успел.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Государственная измена, наказание до 20 лет лишения свободы", "Установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, до 8 лет" УК РФ. Подозреваемые арестованы.

Теги: ФСБ РФ, Севастополь, СБУ, СВР Украины



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