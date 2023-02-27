В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до конца марта, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Решение об этом принято на заседании регионального оперативного штаба, которое состоялось сегодня.

Как отметила врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова, в течение шести недель (со 2 по 7 неделю) в регионе отмечалась нарастание количества заболевших новой коронавирусной инфекцией и соответственно ухудшение эпидемиологической ситуации.

"За последнюю восьмую неделю, с 20 по 26 февраля, в связи с праздничными днями и разобщением коллективов зарегистрировано небольшое снижение заболеваемости", - обратила внимание она.

По данным ведомства, за седьмую неделю зарегистрировано снижение заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по отношению к предыдущей неделе на 1,8%, заболеваемость ниже эпидемического порога на 33,54%. В субъекте в основном циркулирует вирус гриппа В (90%).

В регионе продолжается рост заболеваемости населения COVID-19. Уровень активности эпидемического процесса характеризуется как высокий.

Недельный показатель заболеваемости COVID-19 в регионе составил 137 на 100 000 населения. Это выше, чем в среднем по стране. Более чем у 91% пациентов болезнь протекает в легкой форме.

"Для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе развернуто 55 коек", - сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова.