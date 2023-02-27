27 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Министр образования Забайкалья заявила о катастрофической нехватке учителей

В Забайкалье не хватает почти 500 учителей, и перекрыть их удается только за счет совмещения. Об этом заявила и. о. министра образования Забайкальского края Татьяна Клименко.
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Особенно большая проблема с учителями физики, химии, математики.

"Мы подошли к такой ситуации, когда один учитель в районе по графику ведет уроки во всех школах... Школа и классы маленькие, нагрузка маленькая, получается, зарплата учителя вообще мизерная. Поэтому идут на то, чтобы совмещать предметы. Это нехорошо, не может так быть. У нас каждый учитель работает не то что на полторы ставки, а даже больше", — сказала Клименко.

Она предлагает закрепить за отучившимися на бюджетных местах учителями обязанность отработать в школе 3–5 лет. В сети это предложение критикуют, призывая не к "закреплению" учителей, а к повышению их зарплат.

"Родная школа" подчеркивает, что решить эту главную на сегодня проблему отрасли можно только путем реального изменения статуса педагога и оплаты его труда. Для этого нужно ввести единую федеральную тарифную сетку оплаты труда работников системы образования. Средства должны полностью обеспечиваться федеральным бюджетом. Регионы могут вводить лишь региональные надбавки.

По данным Росстата, в первом полугодии 2022 года средняя заработная плата школьных учителей в России была 57 тыс. рублей. При этом медианная зарплата составляет 44 тыс., то есть в половине регионов она меньше. За вычетом налогов получается еще меньше.

В России, по официальным данным, огромный дефицит учителей в школах. В трети школ нет учителей физики, географии, биологии, информатики, почти в половине — химии.

Теги: школа, учителя



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