Heineken планирует уйти из России в ближайшие месяцы

Пивоваренный концерн Heineken планирует в первой половине 2023 года уйти из России, хотя испытывает трудности с продажей российских активов.

"На данный момент сложно закрыть транзакцию в России, поскольку правила продолжают меняться, - говорится в пресс-релизе.- Мы стремимся достичь соглашения в первой половине этого года".

Ущерб от ухода с российского рынка компания оценивает почти в 300 млн евро, пишет "Интерфакс".

Напомним, в марте Heineken объявил, что приостанавливает производство и продажи пива под своим брендом в России. При этом заводы концерна, в том числе в Екатеринбурге, продолжают работать. Позже стало известно, что Heineken передаст бизнес в РФ новому владельцу.