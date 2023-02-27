27 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Heineken планирует уйти из России в ближайшие месяцы

Пивоваренный концерн Heineken планирует в первой половине 2023 года уйти из России, хотя испытывает трудности с продажей российских активов.

"На данный момент сложно закрыть транзакцию в России, поскольку правила продолжают меняться, - говорится в пресс-релизе.- Мы стремимся достичь соглашения в первой половине этого года".

Ущерб от ухода с российского рынка компания оценивает почти в 300 млн евро, пишет "Интерфакс".

Напомним, в марте Heineken объявил, что приостанавливает производство и продажи пива под своим брендом в России. При этом заводы концерна, в том числе в Екатеринбурге, продолжают работать. Позже стало известно, что Heineken передаст бизнес в РФ новому владельцу.

Теги: Heineken, российский рынок, Россия



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