Правительство даст 5 миллиардов авиатранспортной отрасли

Правительство выделит 5 млрд руб. на развитие авиатранспортной отрасли. По поручению Президента авиапредприятия получат деньги на модернизацию заводских мощностей, на которых налажено серийное производство самолетов, авиационных двигателей и всего спектра необходимых приборов и агрегатов.

С 2024 г., сообщает Правительство России, деньги на эти цели будут выделять постоянно. В течение 14 лет общий объем поддержки может превысить 376 млрд руб. Решение позволит компенсировать до половины расходов авиапредприятий на погашение кредитов и процентов по ним. Займы привлекаются, чтобы ускорить темпы выпуска техники и создать систему ее послепродажного обслуживания.

"Это стратегически значимый для государства сектор, от которого сейчас напрямую зависят поставки новых воздушных судов в авиакомпании, связанность всей нашей большой страны. Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации отечественных самолетов. Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, усовершенствовать процедуры проведения технических регламентных работ и ремонта", – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.