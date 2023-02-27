NASA отложило старт Crew Dragon за несколько минут до запуска

Запуск пилотируемого космического корабля SpaceX Crew-6 с космодрома во Флориде был отменен в последний момент. В NASA пока не пояснили причину отмены старта, пообещав сообщить подробности в ближайшее время.

За час до старта погодные условия были благоприятными.

Этот полет для многоразового космического корабля Dragon должен стать шестым. На борту находятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Уоррен Хобург, а также космонавт из ОАЭ Султан Алнеяди и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. Последний должен лететь на "Дрэгоне" в рамках программы перекрестных пилотируемых полетов.