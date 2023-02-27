В Екатеринбурге за неделю выпало 80% месячной нормы осадков. Синоптики обещают продолжение

За неделю в Екатеринбурге выпало почти 100% от месячной нормы осадков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, об этом шла речь на сегодняшнем совещании со службами благоустройства районов города.

Главной темой стало оперативное устранение последствий длительных снегопадов. По информации коммунальщиков, за минувшую неделю в столице Урала выпало 80% месячной нормы осадков. В ближайшие дни синоптики прогнозируют продолжение снегопадов, а температура повысится до 0 градусов, что приведет к образованию грязи.

"Основное внимание направить на прометание тротуаров и проезжей части. В том числе, при необходимости, выводить днем дополнительную спецтехнику для оперативной уборки города", - поставил задачу заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

По данным мэрии, за праздничные дни на полигоны было вывезено более 36 тысяч тонн снега. А для борьбы со скользкостью и наледью ушло около 500 тысяч тонн противогололедных материалов и фракционного песка. Сегодня, 27 февраля, работы по уборке города будут продолжены.