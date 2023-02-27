В Екатеринбурге за неделю выпало 80% месячной нормы осадков. Синоптики обещают продолжение

27 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге за неделю выпало 80% месячной нормы осадков. Синоптики обещают продолжение

За неделю в Екатеринбурге выпало почти 100% от месячной нормы осадков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, об этом шла речь на сегодняшнем совещании со службами благоустройства районов города.

Главной темой стало оперативное устранение последствий длительных снегопадов. По информации коммунальщиков, за минувшую неделю в столице Урала выпало 80% месячной нормы осадков. В ближайшие дни синоптики прогнозируют продолжение снегопадов, а температура повысится до 0 градусов, что приведет к образованию грязи.

"Основное внимание направить на прометание тротуаров и проезжей части. В том числе, при необходимости, выводить днем дополнительную спецтехнику для оперативной уборки города", - поставил задачу заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

По данным мэрии, за праздничные дни на полигоны было вывезено более 36 тысяч тонн снега. А для борьбы со скользкостью и наледью ушло около 500 тысяч тонн противогололедных материалов и фракционного песка. Сегодня, 27 февраля, работы по уборке города будут продолжены.

Теги: снегопады, мэрия, синоптики, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети