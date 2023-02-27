На Таганае туристка сорвалась со склона

В Челябинской области в национальном парке "Таганай" сорвалась 60-летняя туристка во время спуска с Двуглавой сопки, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Женщина оступилась на крутом склоне, сорвалась и несколько метров не могла остановиться. Во время падения женщина получила серьезные травмы спины, тела и головы от ударов о стволы деревьев и железные ступени лестницы.

Женщине оказали первую помощь, перебинтовав рваные раны головы подручными средствами, и вызвали спасателей. Они транспортировали пострадавшую по лестничным маршам вниз и до приюта, после этого женщину на санях эвакуировали до Центральной Усадьбы, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи.