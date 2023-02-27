27 Февраля 2023
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Политика Свердловская область
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Пресс-служба Пригожина&quot; / t.me/concordgroup_official

"У меня нет времени". Пригожин ответил на слова Куйвашева, отказавшись продолжать перепалку

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на последние заявления губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева, отметив, что больше не собирается продолжать их словесный конфликт. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании "Конкорд", руководителем которой и является Пригожин.

"У меня нет времени с обиженными разбираться. Он тявкнул — леща получил. Теперь пускай сидит сопли вытирает", — заявил бизнесмен.

Напомним, ранее Пригожин заявил, что администрация Свердловской области "откровенно гадит" и не поддерживает СВО. В ответ на это Куйвашев отправил Пригожина "варить макароны", сказав, что нечего "совать нос в региональное управление и кадровую политику", а "если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем".

Теги: Куйвашев, Пригожин,



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