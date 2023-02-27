Сенатор Гумерова предложила ввести "педагогическую тайну"

В России необходимо ввести институт педагогической тайны. Такое мнение высказала глава Комитета Софета Фередации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она считает, что многие родители, пользуясь возможностью не раскрывать персональные данные, не сообщают в школу о том, какие у ребенка болезни, и другую критически важную информацию. А по ее мнению, должны бы это делать, чтобы учитель знал обо всех особенностях семьи, болезнях ребенка и т.п.

"Нужно выходить на институт педагогической тайны по аналогии с врачебной, чтобы учитель знал информацию, но нес ответственность за ее разглашение. Он должен это использовать в своей педагогической практике, выстраивая правильные методики воспитания ребенка", - цитирует ее "СенатИнформ".

Главный внештатный детский специалист по медреабилитации Минздрава Татьяна Батышева поддерживает идею. Она считает, что дети с ограниченными возможностями здоровья должны обучаться рядом с обычными детьми, но учитель должен знать об этом, хотя и не разглашать эту тайну. Также за введение педтайны зампред Комитета СФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов.

А вот в родительском сообществе недовольны идеей. Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга и школьный учитель информатики Михаил Богданов считает, что исходить из логики "обязательности" предоставления сведений о диагнозах - это прямой путь к ювенальным законам и практике. А нарушение врачебной тайны даже под благими предлогами опасно - стоит начать с кого-то, как появятся другие претенденты, которым тоже "необходимо" знать диагнозы ребенка.

В настоящее время еще держится достаточно тонкое доверие между родителями и учителями на непонятном для чиновников неформальном, человеческом взаимопонимании, отмечает Богданов.

"Нарушить это доверительное взаимодействие, вводя всякие формальные дополнительные нормативные "тайны", очень просто! А выстроить честные, доверительные отношения между учителем и родителем (что и является основой успеха в педагогике!!) - это очень непростая задача! Поэтому, на мой взгляд, Лилия Гумерова озвучила плохую идею", - написал он в своем телеграм-канале.

Также еще один минус это идеи - лишняя и серьезная ответственность и без того перегруженных учителей.

В 2020 году в СФ уже пытались продвинуть эту идею. Тогда межрегиональный профсоюз работников образования отрицательно отнесся к инициативе, в том числе из-за опасности расширительного толкования педтайны.