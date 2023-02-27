Сенатор Гумерова предложила ввести "педагогическую тайну"

27 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование В России
Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Сенатор Гумерова предложила ввести "педагогическую тайну"

В России необходимо ввести институт педагогической тайны. Такое мнение высказала глава Комитета Софета Фередации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Читайте также:

Она считает, что многие родители, пользуясь возможностью не раскрывать персональные данные, не сообщают в школу о том, какие у ребенка болезни, и другую критически важную информацию. А по ее мнению, должны бы это делать, чтобы учитель знал обо всех особенностях семьи, болезнях ребенка и т.п.

"Нужно выходить на институт педагогической тайны по аналогии с врачебной, чтобы учитель знал информацию, но нес ответственность за ее разглашение. Он должен это использовать в своей педагогической практике, выстраивая правильные методики воспитания ребенка", - цитирует ее "СенатИнформ".

Главный внештатный детский специалист по медреабилитации Минздрава Татьяна Батышева поддерживает идею. Она считает, что дети с ограниченными возможностями здоровья должны обучаться рядом с обычными детьми, но учитель должен знать об этом, хотя и не разглашать эту тайну. Также за введение педтайны зампред Комитета СФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов.

А вот в родительском сообществе недовольны идеей. Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга и школьный учитель информатики Михаил Богданов считает, что исходить из логики "обязательности" предоставления сведений о диагнозах - это прямой путь к ювенальным законам и практике. А нарушение врачебной тайны даже под благими предлогами опасно - стоит начать с кого-то, как появятся другие претенденты, которым тоже "необходимо" знать диагнозы ребенка.

В настоящее время еще держится достаточно тонкое доверие между родителями и учителями на непонятном для чиновников неформальном, человеческом взаимопонимании, отмечает Богданов.

"Нарушить это доверительное взаимодействие, вводя всякие формальные дополнительные нормативные "тайны", очень просто! А выстроить честные, доверительные отношения между учителем и родителем (что и является основой успеха в педагогике!!) - это очень непростая задача! Поэтому, на мой взгляд, Лилия Гумерова озвучила плохую идею", - написал он в своем телеграм-канале.

Также еще один минус это идеи - лишняя и серьезная ответственность и без того перегруженных учителей.

В 2020 году в СФ уже пытались продвинуть эту идею. Тогда межрегиональный профсоюз работников образования отрицательно отнесся к инициативе, в том числе из-за опасности расширительного толкования педтайны.

Теги: школа, учитель, педагогическая тайна



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети