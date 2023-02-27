СМИ: В Череповце жена хоккеиста сбила ребенка на пешеходном переходе

В Череповце жена хоккеиста клуба "Северсталь" Даниила Вовченко Яна сбила ребенка на пешеходном переходе. ЧП зафиксировала камера видеорегистратора на другой машине.

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел на улице Батюшкова. Девочка с дедушкой переходили дорогу. На видео видно, что одна машина тормозит перед пешеходным переходом, но затем на скорости на переход выезжает Porsche Macan.

Девочку госпитализировали с ушибами головы и ног, после ребенка отпустили домой, дедушка не пострадал.