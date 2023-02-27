ХК "Автомобилист" отпраздновал победу двух маленьких свердловчан над раком, собрав 365 тысяч рублей

Хоккейный клуб "Автомобилист" и фонд "Дети России" отметили игрой победу двух маленьких свердловчан над раком. В ее рамках было собрано 365 тыс. рублей, которые пойдет юным пациентам детского онкоцентра.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе благотворительного фонда, по традиции акция была приурочена к Международному дню борьбы с детским раком. и стартовала задолго до самой игры. Сначала игроки клуба Павел Куликов и Андрей Обидин провели для детей онкоцентра мастер-класс, где создали рисунки на спортивную тематику. Изображения стали принтом для фирменных футболок, шайб, сумок-шопперов и открыток клуба. Затем, с 15 по 17 февраля в соцсетях ХК "Автомобилист" проел online аукцион, на котором среди фанатов разыграли три лота.

Игра между ХК "Автомобилист" и ХК "Салават Юлаев" (Уфа) прошла 22 февраля на арене КРК "Уралец". В фойе также стояли благотворительные сферы для сбора пожертвований. Каждому, кто опускал в них пожертвование, сотрудники фонда дарили сувениры с символикой акции, а фанатам ХК "Автомобилист" предлагали обменять пожертвования на сувениры из лимитированной коллекции, созданные на основе рисунков хоккеистов и пациентов детского онкоцентра.

Главными героями матча стали Варя Кормильцева и Женя Таскин - дошкольники смогли победить рак. Дети проводили торжественное вбрасывание и объявляли игроков на выходе команд.

Общими усилиями удалось собрать 365 тыс. рублей, которые уже направили на приобретение оборудования для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ.