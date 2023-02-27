Скончался политолог Глеб Павловский

Скончался российский политолог Глеб Павловский. Об этом сообщил "Ведомостям" его друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Симон Кордонский.

По его словам, Павловский умер в ночь на 27 февраля после тяжелой болезни. Ему был 71 год.

Павловский - основатель и президент "Фонда эффективной политики", разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. До 2011 года сотрудничал с Администрацией президента России. Также принимал участие в кампании президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.