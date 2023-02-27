На Среднем Урале инспекторы ДПС помогли доставить в больницу ребенка с травмой головы

На Среднем Урале Госавтоинспекция оказала помощь при доставлении в больницу ребенка с серьезной травмой головы.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в вечернее время в Каменске-Уральском экипаж ДПС в составе капитана полиции Андрея Иванова и лейтенанта полиции Антона Соколова осуществлял надзор за дорожным движением в Красногорском районе. Для проверки документов автоинспекторы остановили автомобиль "Газель". Взволнованный водитель пояснил, что вместе с ним в машине находится 1,5-годовалая дочь, которой требуется срочная медицинская помощь – у ребенка травма головы, полученная дома при падении с кровати.

"Малышка периодически теряла сознание. По бледной коже и синим губам полицейские сделали вывод о тяжелом состоянии ребенка и приняли решение об экстренном доставлении его в ближайшую больницу. Маму с дочкой пересадили в патрульный автомобиль и с использованием спецсигналов стражи порядка направились в медицинское учреждение. В пути автоинспекторы уведомили дежурную часть о произошедшем и связались с больницей. Когда экипаж ДПС прибыл в клинику, девочку уже встречали врачи. Родители ребенка выразили искренние слова благодарности представителям МВД за отзывчивость и оперативно оказанную помощь, оставив соответствующую запись в "ВКонтакте", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, к счастью, история закончилась благополучно. Специалисты тщательно обследовали девочку, сейчас ее жизни ничего не угрожает.