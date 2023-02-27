В Челябинской области темпы строительства жилья выросли на 20%

В двух муниципалитетах Челябинской области за январь 2023 года темпы строительства жилья выросли на 800%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палате региона.

Рост ввода жилья отмечается в Брединском (860), Саткинском (807,9%), Октябрьском районах (234,4%), Копейске (217,3%) и Кыштыме (169,4%).

Сокращение ввода жилья наблюдается в Верхнеуральском (56,4%), Нязепетровском районах (69,1%), Южноуральске (60,3%), Карабаше (75,4%) и Златоусте (76%).

За январь в регионе введено 402,6 тыс. кв.м. Это на 20,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.